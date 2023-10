Ledger lancia il suo Recover

Da mesi a caccia del riscatto, le piattaforme del settore fintech studiano soluzioni innovative per riconquistare clienti e credibilità. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Ledger, operatore tra i più attivi del comparto, che ha recentemente annunicato il lancio di Ledger Recover. Il progetto, realizzato grazie a una partnership con la società di protezione blockchain Coincover, consentirà agli utenti della piattaforma di eseguire il backup delle Seed Phrase dei wallet, una serie di parole necessarie per accedere ai propri fondi in valuta digitale.