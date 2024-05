MetaMask pronto ad accogliere Bitcoin?

Sono molte le imprese in difficoltà che lo hanno abbandonato, ma il settore fintech è anche attraversato da tensioni di segno opposto, che testimoniano la forza e la capacità di adattamento di alcune realtà. Punto di riferimento per oltre 30 milioni di utenti, MetaMask, è una di queste, grazie alla quantità e alla qualità dei servizi offerti. Stando a quanto riportato da Coindesk, il wallet cripto, il più utilizzato in ambito Ethereum, sarebbe pronto ad accogliere Bitcoin all’interno della sua rete, dando vita a un polo di grande attrattiva per tutti gli investitori.