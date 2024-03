Moda e cripto, la rivoluzione parte dalla Corea

Con un salto nel Web3, il settore della moda può intercettare nuovi clienti, rinnovare la propria immagine e imprimere una svolta alle sue attività. È in questo quadro che si inserisce l’ultima iniziativa di Crypto.com e Altava Group. Obiettivo della partnership, combinare moda digitale, criptovalute e NFT. Forte del sostegno di icone del comparto, come Bulgari e Balmain, l’operazione per ora è limitata alla Corea del Sud, anche se un suo allargamento ad altre economie potrebbe essere già in programma.