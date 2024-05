Pantera pronta a sostenere il progetto $TON

Buone notizie per la comunità cripto, a caccia del riscatto dopo una lunga crisi. Pantera, operatore tra i più attivi del settore fintech con oltre 5 miliardi di dollari in gestione, ha annunciato il lancio di un grande programma di investimenti. TON, proprietario dell’omonimo token, ne sarà il principale beneficiario; il progetto coinvolgerà tra gli altri The Open Network e Telegram, che alla valuta digitale sono legati da un rapporto molto solido. Gli investitori avranno così a disposizione una piattaforma moderna ed efficiente.