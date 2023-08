Polygon e Toyota a tutto gas verso il Web3

Non solo Nike, Salesforce, Warner Bros e Deutsche Telekom: un altro marchio di prestigio è pronto a legarsi a Polygon, operatore tra i più attivi e apprezzati del settore fintech. Si tratta di Toyota, gigante dell’automotive, che ha recentemente annunciato una collaborazione in vista della Toyota GR Cup, popolare corsa automobilistica statunitense. Saranno disponibili on chain i premi per i primi tre classificati e i tempi registrati durante la corsa, per un nuovo rapporto tra fan ed evento sportivo.