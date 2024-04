Regno Unito, le grandi banche verso la tokenizzazione dei depositi?

Mentre l’impegno delle autorità pubbliche diminuisce di intensità, le grandi banche del Regno Unito preparano in autonomia lo sbarco nel Web3. Si tratta di Barclays, Lloyds e Citigroup, che, stando a quanto riportato da Bloomberg, avrebbero già stretto accordi con Visa e Mastercard. Al centro del progetto, che sarebbe in fase di sperimentazione, un pacchetto di misure molto avanzate, tra cui la tokenizzazione dei depositi bancari. Un’occasione imperdibile per gli investitori e per tutta la comunità cripto.