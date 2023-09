Dopo un lungo periodo di stop, le imprese del settore fintech sono a caccia del riscatto. Tra le più attive, c’è Ripple, che ha recentemente annunciato il lancio della sua piattaforma Liquidity Hub in Brasile e Australia, due mercati emergenti su cui il Network ha già scommesso in passato. Liquidity Hub, un servizio pensato per migliorare l’efficienza delle transazioni in valuta digitale, è già a disposizione degli utenti Ripple in 35 stati USA, con riscontri positivi quando non eccellenti.