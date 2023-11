Grazie alle condizioni favorevoli per gli investimenti e a un quadro normativo chiaro, Dubai, la città più popolosa degli Emirati Arabi Uniti, si conferma hub di riferimento per la comunità cripto e le sue piattaforme, sotto attacco in tutto il mondo. È su questa tendenza che si innesta lo sbarco di Ripple nella metropoli del Golfo Persico. L’exchange ha infatti recentemente annunciato di aver ottenuto dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA) l’autorizzazione a operare sui mercati locali.