SEC ed Etf, scatta il rinvio?

Dopo settimane di moderato ottimismo, per il settore fintech arriva la grande paura. La SEC, l’autorità federale cui spettano compiti di vigilanza e regolamentazione delle borse valori statunitensi, potrebbe disporre il rinvio del procedimento di approvazione degli Etf Bitcoin. A riportarlo è Matrixport. Mentre Blackrock si è attrezzata per resistere fino al secondo trimestre di quest’anno, ARK e 21Shares hanno la coperta corta e rischiano grosso. Un campanello d’allarme per tutta la comunità cripto, che punta molto su questi nuovi prodotti finanziari.