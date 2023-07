Solana lancia DeBridge e vola in borsa

Svolta in arrivo per Solana? Dopo una lunga fase declinante, la piattaforma blockchain intravede la luce in fondo al tunnel. La comunità cripto ha infatti apprezzato l’impegno profuso dal gigante fintech nell’aggiornamento e nell’implementazione delle sue strutture, in particolare con il lancio di DeBridge. Il protocollo, che garantirà finalmente l’interoperabilità tra rete Solana e blockchain basate sulla Ethereum Virtual Machine, ha premiato il token $SOL in borsa, con un aumento del 10% del suo valore.