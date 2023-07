Stellar XLM e Bitso all’assalto dell’America Latina

Alla folta concorrenza sui mercati europei, asiatici e nordamericani, c’è chi preferisce scommettere sull’evoluzione digitale dell’America Latina. Nonostante la presenza di alcune realtà all’avanguardia, la comunità cripto locale si presenta con caratteristiche molto diverse rispetto alle più sviluppate controparti in giro per il mondo. È su questa fluidità che punta Stellar XLM, fresca di accordo con Bitso, exchange tra i più attivi dell’area. Gli utenti di Bitso potranno impiegare USDC, valuta emessa da Circle, inviando e ricevendo pagamenti da e per Argentina, Colombia e Messico.