Uniswap lancia il protocollo UniswapX

Tra gli operatori più attivi sui mercati digitali, Uniswap si è sempre distinto per le soluzioni innovative ai problemi della finanza decentralizzata. La piattaforma non si ferma e annuncia UniswapX, un protocollo DeFi open source nuovo di zecca. Gli utenti avranno così a disposizione un efficiente aggregatore di liquidità per il trading, con protezione anti-MEV e commissioni a costo zero. A coordinare il servizio, le strutture di Uniswap Smart Order Router, cui spettano i compiti di selezione e attivazione del protocollo.