Young Platform, arrivano i nuovi servizi cripto per le imprese

Incoraggiate dall’andamento positivo delle loro attività, le imprese italiane del fintech spingono sull’acceleratore e migliorano la qualità del servizio offerto ai clienti. È il caso di Young Platform, operatore tra i più attivi nel nostro Paese, che ha recentemente annunciato il lancio di due nuovi servizi cripto per le imprese. Grazie alla conversione istantanea dei token digitali in Euro, Euro Only protegge gli utenti dalle fluttuazioni dei mercati digitali, mentre Over The Counter, con la sua struttura intuitiva, punta a rendere più efficiente il trading.