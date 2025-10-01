Fisco, Cuzzilla (Cida): "Ceto medio non riesce ad andare avanti, bisogna contrastare evasione"

"Il problema che emerge dalla ricerca è molto chiaro: un terzo degli italiani paga l'80 per cento di Irpef. Questa cosa non è sostenibile perché così il ceto medio non riesce più ad andare avanti. Quello che noi diciamo fortemente è che dobbiamo fare una lotta all'evasione". Lo ha detto il presidente di Cida, Stefano Cuzzilla, a margine dell'evento dal titolo 'Il difficile finanziamento del welfare italiano' tenutosi a Montecitorio presso la Sala della Regina a Roma, nel corso del quale è stata presentata la dodicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare.