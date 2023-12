Come compilare la DSU per ottenere l'ISEE 2024: documenti e dati necessari

Quali sono i dati da considerare per presentare la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica? Una panoramica della documentazione utile per ottenere il calcolo dell’ISEE 2024, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni

Oltre alla composizione del nucleo familiare, anche le case, i conti correnti e altri beni mobili e immobili hanno un loro peso nel calcolo dell’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, e vanno considerati quando si compila la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Anche alla luce della nuova modulistica da utilizzare per il 2024, vale la pena soffermarsi su documenti e dati da avere a disposizione per ottenere lo strumento che apre le porte di accesso o di calcolo a una serie di agevolazioni: dall’assegno di inclusione al bonus nido.

Quali dati servono per compilare la DSU e ottenere l’ISEE 2024

“L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata”: per calcolarlo è necessario presentare la DSU direttamente all’INPS, o anche tramite CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o altri canali, tenendo conto di tre tipologie di dati:

anagrafici

reddituali

patrimoniali

Sulla base delle informazioni da indicare, bisogna dotarsi della documentazione utile a risalire a tutti i dati rilevanti.

Oltre al numero dei componenti della famiglia, anche la composizione del nucleo familiare ha un suo impatto sul calcolo dell’ISEE, come ad esempio la presenza di minori o di persone con disabilità.

Passando, poi, al versante reddituale, bisogna fare riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023, relativa quindi al periodo d’imposta 2022. Mentre sul fronte patrimoniale è utile avere sotto mano, ad esempio, il saldo e la giacenza media annua riferita a depositi bancari o postali.

I documenti utili per la compilazione della DSU e il calcolo dell'ISEE 2024

In linea generale, al momento della compilazione della DSU 2024, la dichiarazione necessario all’ottenimento dell’attestazione ISEE, è necessario avere a disposizione la seguente documentazione:

codice fiscale e documenti di identità del dichiarante;

codice fiscale di tutti i componenti;

contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso di affitto;

documenti che attestano i redditi percepiti nel 2022, ovvero:

○ Modello 730 o Modello Unico e Modello CU 2023; ○ Certificazioni o altra documentazione utile ad attestare compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini IRPEF, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli; ○ dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;

● documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2022, ovvero:

○ depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero; ○ tipologia e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell’istituto bancario o società di gestione del patrimonio, date di riferimento dei rapporti patrimoniali; ○ giacenza media annua di depositi bancari e/o postali; ○ patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio presentato ovvero la somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti, solo per lavoratori autonomi e società; ○ certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE degli immobili detenuti all’estero; ○ atto notarile di donazione di immobili, solo in caso di richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali; ○ certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà; ○ certificazione su altra attività finanziaria posseduta al 31 dicembre 2022.

Serve, inoltre, avere a disposizione targa o estremi di registrazione al PRA e/o al RID di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

Dal momento che, come sottolineato in apertura, anche la composizione del nucleo familiare ha un suo peso nel calcolo dell’ISEE, in caso di disabilità bisogna possedere anche una documentazione aggiuntiva:

certificati di invalidità;

dettaglio delle spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

Dal prossimo anno DSU con nuovi moduli per il calcolo dell’ISEE

In base alle indicazioni previste dal decreto direttoriale adottato il 13 dicembre 2023 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, dal 1° gennaio 2024 per ottenere l’ISEE bisognerà fare riferimento alla modulistica aggiornata.

I nuovi modelli recepiscono alcune novità introdotte negli anni, come ad esempio la nuova soglia fissata a 9.000 euro per considerare autonomo lo studente universitario o nuove regole che entreranno in vigore proprio dal prossimo anno per i figli maggiorenni non conviventi, non coniugati e senza figli da considerare nella composizione del nucleo familiare.

Una volta compilata la DSU, utilizzando i moduli aggiornati e inserendo tutti i dati necessari, è possibile presentarla per ottenere la certificazione ISEE tramite i canali indicati dall’INPS:

ente che eroga la prestazione sociale agevolata;

Comune;

Centro di Assistenza Fiscale, CAF;

online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Al termine della procedura si otterrà il calcolo dell’ISEE valido fino alla fine del 2024.