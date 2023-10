Con la riforma fiscale novità anche sui servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Con la riforma fiscale non si interviene solo sul calcolo delle imposte o sul calendario delle scadenze, ma anche sui canali di comunicazione tra cittadini e cittadine e Fisco. Nel decreto legislativo di attuazione approvato nel Consiglio dei Ministri del 23 ottobre in cantiere anche il potenziamento dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Dalle tre aliquote per il calcolo dell’IRPEF, per ora temporanee, al nuovo calendario di scadenze per la dichiarazione dei redditi, la riforma fiscale comincia a prendere forma. E nella seconda tornata di decreti legislativi di attuazione, approvati nel Consiglio dei Ministri di ieri 23 ottobre, c’è spazio anche per potenziare i servizi online che mettono in contatto cittadini e cittadine e Amministrazione finanziaria.

In cantiere novità per il portale dell’Agenzia delle Entrate: sarà più semplice, ad esempio, ricevere assistenza a distanza o anche calcolare e versare le somme dovute.

D’altronde il provvedimento attuativo approvato, che ora passa all’esame delle Commissioni parlamentari, ha proprio l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti tributari.

Quali sono i nuovi i servizi online in arrivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate?

Con le novità inserite nel testo, gli strumenti digitali già disponibili sul portale delle Entrate per cittadini e cittadine saranno potenziati e nuovi servizi debutteranno online.

Il fine ultimo è quello di digitalizzare sempre più il dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti: in futuro, quindi, sarà sempre meno necessario stampare e consegnare di persona documenti e istanze presso gli uffici territoriali.

Secondo quanto anticipato dal comunicato stampa del Governo diffuso al termine del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre, i nuovi servizi online in arrivo saranno progettati, ad esempio, con i seguenti scopi:

registrare le scritture private;

effettuare la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate;

mettere in comunicazione il contribuente e gli uffici dell’Agenzia per scambiarsi documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate.

In linea generale saranno potenziati i canali di assistenza a distanza e quelli per effettuare adempimenti utilizzando semplicemente una connessione a internet e uno smartphone o un pc.

Novità sui servizi online dell’Agenzia delle Entrate in arrivo con la riforma fiscale

In quest’ottica rientrano anche le novità che riguardano la dichiarazione dei redditi precompilata 2024: il decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale, oltre ad ampliare il suo raggio di azione, rende anche più facilmente accessibili i dati di cui dispone l’Amministrazione finanziaria a pensionati e pensionate e lavoratrici e lavoratori dipendenti.

Stando alle notizie emerse, si va sempre di più verso una integrazione dei servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel futuro del Fisco delineato dalla riforma c’è il progetto di un cassetto fiscale unico per raccogliere in una sola area web gli atti e le comunicazioni che arrivano da entrambi i fronti e per permettere di accedere in maniera più agevole alle informazioni contenute.

In maniera speculare e complementare, poi, dovrebbe diventare unica anche l’operazione per delegare l’utilizzo dei servizi AdE e AdER, in linea con quanto già previsto di recente per abilitare l’accesso da parte di un familiare o una persona di fiducia.