Dall'Agenzia delle Entrate novità sui servizi online per la precompilata IVA 2024

Continua anche nel 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA: i 2,4 milioni di imprese e professionisti interessati potranno contare su un panorama di servizi online più ricco

Sulla base dei dati acquisiti con le fatture elettroniche, con i corrispettivi telematici e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate elabora la precompilata IVA.

Nel futuro del Fisco si va sempre di più verso l’utilizzo e l’elaborazione delle informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per arrivare a procedure pronte all’uso.

In questa direzione si inserisce la sperimentazione che riguarda i documenti IVA e che, via via, è stata estesa a una platea sempre più ampia di soggetti. Partita nel 2021, continuerà anche nel 2024. E, allo stesso tempo, le imprese e i professionisti interessati, così come gli intermediari, potranno contare su un panorama più ricco di servizi online.

Precompilata IVA 2024: novità dall’Agenzia delle Entrate

Gli aggiornamenti sul percorso della precompilata IVA arrivano dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 11806 del 19 gennaio.

La decisione di prolungare anche al 2024 il periodo di sperimentazione nasce dall’esigenza di “consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA”.

Le bozze dei registri IVA mensili, delle LIPE (comunicazioni delle liquidazioni periodiche), della dichiarazione annuale e anche i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale risultano accessibili online agli operatori, soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, con liquidazione trimestrale o, tra gli altri, a coloro che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o gli agriturismi.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, sulla quale si baseranno le elaborazioni dell’Agenzia delle Entrate, prende forma un nuovo servizio online legato alla precompilata che permette a imprese e professionisti interessati di scaricare in forma massiva i seguenti documenti:

● bozze dei registri IVA mensili;

● prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

● bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

● bozza della dichiarazione IVA annuale.

Per la precompilata IVA crescono i servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Da un lato, quindi, si consolidano e si arricchiscono i dati da inserire nella precompilata IVA, dall’altro crescono i servizi online a disposizione.

Il nuovo strumento web, già disponibile per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi relativi all’imposta di bollo, è accessibile anche da parte degli intermediari a cui si affidano gli operatori IVA interessati.

I dati che si ottengono in via automatica potranno essere importati nei sistemi gestionali o anche utilizzati per un confronto con le informazioni a disposizione di imprese, professionisti e intermediari.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 19 gennaio, infatti, la nuova funzionalità viene introdotta anche per recepire “le richieste provenienti dalle associazioni di categoria in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali”.

Sempre in tema di novità va, inoltre, ricordato che anche le specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche utilizzabili a partire dal 1° febbraio 2024 avranno un impatto sui documenti IVA precompilati: i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, infatti, potranno inserire una serie informazioni utili all’Agenzia delle Entrate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare negli stessi documenti.