Lotteria degli scontrini, l’ultima estrazione dell’anno il 28 dicembre

Appuntamento giovedì 28 dicembre con la lotteria degli scontrini per l’ultima estrazione settimanale dell’anno: partecipano tutte e tutti coloro che hanno mostrato il codice agli esercenti per gli acquisti con pagamenti elettronici superiori a un euro effettuati dal 18 al 24 dicembre

L’ultimo appuntamento dell’anno con la lotteria degli scontrini è previsto per giovedì 28 dicembre.

La settimana che ha anticipato il Natale è stata densa di acquisti: chi ha pagato con carte o app e ha mostrato l’apposito codice partecipa all’ultima estrazione settimanale dell’anno che prevede premi di 25.000 euro per chi acquista e di 5.000 euro per chi vende.

I vincitori e le vincitrici saranno in totale 30. Per conoscere la data dell’estrazione annuale, invece, bisognerà attendere il provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotteria degli scontrini: chi partecipa all’ultima estrazione dell’anno

Nella settimana da lunedì 18 dicembre a domenica 24 dicembre tantissimi italiani e tantissime italiane hanno fatto acquisti: pagando con sistemi elettronici importi superiori a un euro è possibile concorrere per la lotteria degli scontrini.

Chi ha mostrato il proprio codice lotteria agli esercenti e ha pagato con carte o app, infatti, parteciperà all’ultima estrazione dell’anno prevista per giovedì 28 dicembre.

Con ogni euro di spesa, si guadagna un biglietto per tentare la fortuna. Un esempio pratico? Chi ha speso 100 euro avrà 100 biglietti.

Tutti e tutte coloro che hanno effettuato gli acquisti nelle modalità indicate potranno concorrere e ricevere uno dei 15 premi da 25.000 euro. Anche gli esercenti abbinati ai biglietti estratti riceveranno dei premi, ma del valore di 5.000 euro.

A comunicare i vincitori e le vincitrici, come sempre, sarà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che indicherà i codici identificativi degli scontrini vincenti.

Lotteria degli scontrini: il 28 dicembre è l’ultima estrazione dell’anno

È possibile verificare eventuali vincite anche accedendo all’area riservata presente sul portale dedicato alla lotteria degli scontrini, lo stesso utilizzato per ottenere il codice di partecipazione.

In ogni caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica agli interessati l’estrazione dello scontrino vincente tramite PEC o raccomandata AR, segnalando l’obbligo di recarsi entro la scadenza di 90 giorni presso l’ufficio territoriale di riferimento in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.

Con i risultati del 28 dicembre si chiude la stagione delle estrazioni mensili e settimanali: manca, poi, solo l’appuntamento annuale che si terrà in una data che sarà individuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e riguarderà tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2023 alle ore 23,59.