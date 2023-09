Servizi online dell’Agenzia delle Entrate: le istruzioni per l’abilitazione di familiari e persone di fiducia

È possibile prevedere l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione anche per familiari o persone di fiducia: per abilitare l’utilizzo, però, è necessario presentare un’apposita domanda. Le istruzioni da seguire

Dalla possibilità di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria alla visualizzazione della propria situazione debitoria, sono diversi i servizi online che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione sui portali istituzionali consentendo ai cittadini e alle cittadine di procedere in pochi clic.

Ma non per tutti è possibile o è semplice navigare in rete. Per questa ragione, presentando un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate le porte del proprio spazio web diventano accessibili anche per familiari, persone di fiducia o rappresentanti.

Per l’abilitazione è necessario utilizzare i moduli messi a disposizione sul portale istituzionale e seguire precise istruzioni.

Servizi online dell’Agenzia delle Entrate: i moduli per l’abilitazione di familiari e persone di fiducia

Grazie alle novità introdotte con il provvedimento del 25 settembre 2023, con un’unica richiesta è possibile ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi online sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Su entrambi i portali istituzionali i genitori possono navigare per conto dei figli o delle figlie, ma anche i tutori, gli amministratori di sostegno, i curatori speciali e le persone di fiducia possono agire per conto di altri contribuenti.

Per ogni diversa categoria di cittadini e cittadine che può richiedere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi online è previsto uno specifico modulo da compilare indicando i propri dati, il ruolo che si ricopre o la tipologia di rapporto alla base della richiesta di delega, il motivo della richiesta: l’abilitazione o la disabilitazione all’utilizzo degli strumenti web messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sono tre, quindi, i modelli disponibili sul sito delle Entrate completi di istruzioni:

● uno è dedicato a tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno;

● uno, invece, ai genitori;

● un altro ancora alle persone di fiducia.

Come inviare i moduli per l’abilitazione all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’AdER

La richiesta di abilitazione all’accesso per conto di altri può essere presentata utilizzando diversi canali:

● il servizio online disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

● la Posta Elettronica Certificata (PEC): inviando un messaggio a qualsiasi Direzione Provinciale;

● gli uffici territoriali;

● il servizio online di videochiamata con l’Agenzia delle Entrate disponibile prenotando un appuntamento.

Nella maggior parte dei casi chi presenta il modulo, per ottenere il via libera alla navigazione per conto di altri sul portale istituzionale, deve allegare anche il proprio documento d’identità e completare la richiesta con il documento d’identità dell’altra persona interessata o con la documentazione a sostegno del ruolo che ricopre.

In fase di compilazione della domanda è possibile indicare l’anno di scadenza dell’abilitazione all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Se la casella non viene compilata, la possibilità di accedere scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine, in ogni caso, non può essere superiore alla fine del secondo anno successivo all’attivazione.

Nel caso dei figli sono previste regole specifiche. Nel provvedimento del 25 settembre l’Agenzia delle Entrate precisa:

“Se il genitore ha presentato in nome e per conto del figlio la dichiarazione precompilata nell’anno precedente utilizzando lo specifico servizio web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e se il figlio è ancora minorenne, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente”.

Come funziona l’abilitazione all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’AdER?

Una volta ottenuto il via libera a operare, si accede all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con le canoniche credenziali:

● SPID;

● CIE, Carta d’Identità Elettronica;

● CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Sarà, poi, necessario avere a disposizione il codice fiscale della persona da rappresentare per procedere.

Tra i servizi accessibili per conto di altri e attualmente disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate rientrano anche i seguenti:

● dichiarazione precompilata;

● cassetto fiscale;

● fatturazione elettronica;

● duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino del codice fiscale;

● consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili.

Mentre sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è possibile accedere, ad esempio, alla posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000 ma anche alla panoramica dei piani di rateizzazione concessi o ancora alle istanze eventualmente presentate.