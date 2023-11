Fondirigenti-Liuc Business school, al via nuova piattaforma di micro-learning

Per dare risposta ai mutati paradigmi di consumo della formazione in azienda

Flessibilità, fruizione on-demand, personalizzazione e digitalizzazione. Queste sono le caratteristiche che deve avere uno strumento di formazione all’altezza delle aspettative e delle esigenze di manager, professionisti e dirigenti. In un mondo in cui il ritmo dell’innovazione e del cambiamento è in continua crescita, mantenersi aggiornati ed evolvere le conoscenze e le competenze diventa un fattore critico sia nel determinare il successo individuale che le performance delle imprese. E', quindi, necessario sviluppare strumenti e approcci che riescano a conciliare i fabbisogni formativi di imprese e figure professionali con i ritmi di lavoro e i nuovi stili di vita.

Proprio per dare risposta ai mutati paradigmi di consumo della formazione in azienda, Liuc business school, nell’ambito del progetto di Fondirigenti denominato 'Modellizzazione di uno strumento d’apprendimento per l’innovazione - A game for immersive learning', ha sviluppato una piattaforma di micro-learning tramite la quale è possibile progettare ed erogare interventi formativi improntati al bite size learning, ovverossia all’erogazione di contenuti formativi parcellizzati, fruibili in remoto e on-demand secondo le esigenze e le necessità di ciascun partecipante.

“Abbiamo voluto promuovere questo progetto - spiega il dg di Fondirigenti, Massimo Sabatini - nell’ambito delle iniziative strategiche del Fondo poiché in uno scenario economico attraversato da continui cambiamenti, risulta fondamentale la capacità delle organizzazioni di facilitare i processi di apprendimento. E' importante trasferire ai manager le competenze soft e hard in grado di valorizzare in modo proattivo il team e rendere l’organizzazione più innovativa, sostenibile e resiliente. Per fare questo è necessario un approccio che ponga l’apprendimento al centro dei percorsi di trasformazione, utilizzando strumenti utili alla comprensione del contesto e alla previsione delle tendenze future. La piattaforma sviluppata nell’ambito dell’iniziativa, si muove proprio in questa direzione”.

Nell’ambito del progetto, è stato definito e sviluppato un prototipo di strumento che consente di indagare, rilevare e sviluppare competenze professionali avanzate e permette a professionisti e manager di aggiornare le proprie conoscenze e competenze mantenendosi al passo con l’evoluzione di tecnologie e trend di mercato. La sperimentazione effettuata su 20 manager, professionisti e imprenditori della provincia di Varese, in collaborazione con Federmanager Varese e Confindustria Varese, ha portato alla creazione di una piattaforma digitale di apprendimento basata su tre caratteristiche fondamentali.

1) Flessibilità, in modo che l’esperienza di apprendimento possa integrarsi nell’attività lavorativa quotidiana, tramite un meccanismo di notifica push che proponga ai partecipanti di accedere alla piattaforma e consultare la pillola di apprendimento del giorno.

2) Gamification, seguendo una logica di sviluppo fondata sui concetti del micro-learning e, nello specifico, fondata sulle cosiddette flashcards, carte interattive che consentano una modalità di apprendimento immersiva e favoriscano lo sviluppo di nuove competenze.

3) Self-assessment, autovalutazione del livello di conoscenze/competenze acquisite, in modo da sviluppare nel partecipante non solo le skills tecniche ma anche la capacità di autovalutazione e la consapevolezza rispetto al proprio grado di conoscenza dell’argomento trattato.

“Si tratta - spiega Monica Giani, associate dean management training programs di Liuc business school e responsabile del progetto - di una piattaforma alla quale i partecipanti a un determinato intervento formativo, dopo essersi registrati, verranno chiamati ad accedere a intervalli regolari e definiti tramite notifiche push inviate tramite mail. Una volta effettuato l’accesso alla web app ci si trova di fronte a una carta interattiva che presenta una domanda riguardante contenuti teorici o una scelta operativa da gestire e una serie di risposte tra cui scegliere. Una volta selezionata la risposta che si ritiene più adatta al quesito posto si procede a girare virtualmente la carta, visualizzandone il retro, dove si trova la risposta corretta e una spiegazione a corredo che illustri la tematica trattata e commenti il concetto teorico o la situazione oggetto di analisi”.

Una sorta di quiz formativo quindi, ma in realtà molto di più. La carta interattiva, infatti, dopo aver letto il quesito, aver risposto e aver verificato l’accuratezza della propria risposta, richiede al partecipante di procedere ad un’autovalutazione della qualità della stessa, in modo da determinare il proprio grado di preparazione rispetto allo specifico tema trattato. Questo è un passaggio fondamentale, perché permette allo strumento, e all’algoritmo che lo alimenta, di memorizzare il livello di preparazione del discente e, nel corso del tempo, di riproporgli quei quesiti rispetto ai quali ha mostrato un grado di conoscenza e/o competenza inferiore, in modo da consolidare la sua preparazione e colmare le lacune più evidenti.

In sintesi, la piattaforma progettata e sviluppata rappresenta uno strumento di formazione manageriale innovativo, flessibile ed engaging, che consente a manager, professionisti e dirigenti di approfondire e migliorare la propria conoscenza di specifiche tematiche di interesse conciliando attività formativa ed esigenze lavorative, sviluppando hard e soft skills, consolidandone al meglio la preparazione grazie ai meccanismi di autovalutazione.