Food, presentate le edizioni 2025 de Le Guide de L’Espresso a 45 anni dalla prima pubblicazione

In occasione del 45° anniversario de Le Guide de L’Espresso, celebrato al teatro Arcimboldi di Milano, sono state presentate le edizioni 2025 dei volumi che da quasi mezzo secolo rappresentano un punto di riferimento per tutti gli amanti e gli appassionati delle eccellenze offerte dall’enogastronomia italiana. A condurre l’evento, al quale hanno preso parte oltre mille ospiti tra cui il ministro Francesco Lollobrigida e gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Chicco Cerea e Massimo Bottura, lo storico volto di Sky Lavinia Spingardi. Partner della kermesse Adnkronos, che ha supportato la risonanza dell’evento, e la piattaforma social network KuriU per lo sviluppo di contenuti destinati ai social media.