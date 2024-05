Formazione, Cafà (Cifa-Fonarcom): "Bene Academy, supportare sempre più pmi"

"In questi anni Cifa ha instaurato una relazione positiva con il sindacato che se guardiamo agli altri è un po' anomala. Lo abbiamo fatto perchè abbiamo pensato che con la progettualità comune si possono fare cose importanti. Fonarcom, che abbiamo creato nel 2007, è oggi una buona pratica ma la svolta è arrivata nel 2009 quando, grazie a un accordo con enti di formazione e professioni, abbiamo lanciato un avviso sulla sicurezza del lavoro perchè ci siamo resi conto che il numero degli infortuni aumentava. E poi tutti gli altri fondi ci hanno seguito, ma questo 'miracolo' è stato fatto da tutti noi insieme perché abbiamo portato i dipendenti delle micro imprese a fare formazione". Così Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia e del fondo interprofessionale Fonarcom, all’incontro organizzato al Festival del lavoro da Fonarcom in collaborazione con l’ente paritetico Epar dal titolo 'Le Academy Aziendali e Interaziendali: gli avvisi dialoganti di Fonarcom ed Epar'.

Secondo Cafà oggi "dobbiamo guardare avanti ci sono le transizioni, digitale ed energetica, in atto e sono rimaste indietro le pmi. Quindi dobbiamo rimetterci di nuovo in gioco per la scommessa più importante. Con quanto presentiamo oggi si gettano le basi per costruire Academy che potranno fare formazione a centinaia di persone", ha concluso.