Formazione, Fava (Insp): “Formazione professionale uno degli asset su cui puntare per il futuro”

“La formazione professionale è uno degli asset su cui puntare per il prossimo futuro, sia per l’inserimento attivo dei giovani nel mercato del lavoro domestico e globale, sia per aumentare i contributi a favore dell’Inps e dunque dello Stato. Solo così riusciremo a raggiungere nel tempo un sistema pensionistico sostenibile”. Con queste parole il presidente dell'Inps Gabriele Fava è intervenuto in occasione del 36° Seminario di Formazione Europea ‘Formare al lavoro per trasformare la vita: il futuro è adesso’, la due giorni organizzata a Milano dal Centro italiano opere femminili salesiane Formazione professionale e dall’Associazione nazionale enti di formazione professionale in collaborazione con Regione Lombardia, con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con Fondimpresa.