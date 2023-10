Formazione Manageritalia Lazio: le sfide della tecnologia nel mondo della finanza

Le nuove tecnologie, dai big data e l’intelligenza artificiale alla blockchain, stanno modificando il mondo della finanza e le sue professioni? Quali sono le competenze necessarie ai nuovi manager per entrare da protagonisti nel mondo del lavoro? Quali professioni saranno richieste dal settore finanziario nel futuro? A queste e ad altre domande hanno cercato di rispondere i relatori dell’incontro “Finanza e innovazione tecnologica: nuove competenze e professioni che rivoluzioneranno il mondo finanziario”. L’evento voluto e organizzato da Manageritalia Lazio, in occasione del Mese dell’Eduzione finanziaria ideato dal Comitato Edufin, in collaborazione con IlSole24ore, si è svolto presso Il Palazzo dell’Informazione di Roma.