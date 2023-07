Fortune Italia, Carelli nuovo direttore editoriale

Emilio Carelli è il nuovo Direttore Editoriale di Fortune Italia. Lo annuncia in un comunicato l’Editore del magazine mensile di economia, Leonardo Donato. “Giornalista, in passato vicedirettore del Tg5, direttore del TgCom e fondatore e direttore di Skytg24, - ha dichiarato Donato - avrà il compito di affiancare il direttore responsabile Paolo Chiariello nel garantire ai nostri lettori contenuti di alta qualità e di grande rilevanza, analizzare le sfide attuali e future che influenzano i settori chiave dell'economia e offrendo prospettive e soluzioni innovative”.

“Ho accettato questa sfida - ha dichiarato Carelli - perché nel panorama editoriale dei magazine italiani Fortune Italia ha fatto le scelte migliori e si sta affermando come uno dei più autorevoli ed affidabili, con un modello di business sostenibile che ha saputo creare un legame solido con la realtà della società civile ed economica. Fortune è diventato un punto di riferimento soprattutto per il mondo imprenditoriale, economico e finanziario puntando sui temi più sensibili oggi come l’innovazione, la sostenibilità, la difesa dell’ambiente, l’intelligenza artificiale e l’empowerment femminile. Sono questi i temi su cui punteremo approfondendoli nelle loro declinazioni pratiche”.

Emilio Carelli ha anche annunciato che “i nostri obiettivi saranno giocare sempre più un ruolo da protagonisti nel settore dell’informazione economico finanziaria, essere sempre più presenti con iniziative originali, sostenere con le nostre classifiche le competizioni basate su competenza e merito, insomma dare spazio ai protagonisti e agli innovatori”.