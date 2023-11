Forum Coldiretti: focus su filiere Made in Italy, innovazione e economia circolare

Si è svolto a Roma il XXI Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Il Forum è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti nazionali e internazionali. Il presidente di Coldiretti Prandini ha illustrato i numeri che oggi rappresentano il settore agroalimentare con un valore di 600 miliardi e un aumento dello 0.8% delle esportazioni. Le filiere Made in Italy, l’innovazione e l’economia circolare sono stati i temi al centro del panel conclusivo della prima giornata del Forum. In particolare l’accordo tra Coldiretti e Philip Morris, recentemente rinnovato per 5 anni per un valore di 500 milioni di euro, ha dimostrato come le aziende che hanno aderito all’accordo abbiano avuto un aumento di redditività del 25%.