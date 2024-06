Forum Comunicazione 2024, D’Ancona (Edison): “Comunicazione territoriale supporta business e valorizza attività”

“L’approccio di Edison alla comunicazione di territorio è complesso. L’azienda è profondamente radicata nei territori e opera in diversi business. I colleghi sul territorio sono il primo asset strategico per la comunicazione territoriale, il cui ruolo è quello di supportare il business nella valorizzazione delle attività e di cucire assieme le progettualità, per far sì che si racconti un unico brand, un’unica storia e si valorizzi l’unicità del messaggio”. Lo ha detto Roberta D’Ancona, responsabile comunicazione di territorio di Edison, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, il principale evento in Italia dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale, organizzato da Comunicazione Italiana e svoltosi a Milano il 6 giugno 2024.