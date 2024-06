Forum Comunicazione 2024, Pelosi (Suntimes): “Digital strategico ma non può oscurare media tradizionali”

“La nostra fortuna è essere nati digitali come web agency e da sempre abbiamo affiancato le nostre organizzazioni a capire gli strumenti digitali, per questo oltre a strategia, creatività e sviluppo dei contenuti abbiamo aggiunto la divisione media. Un marketing e media mix deve contenere sia strumenti tradizionali che digitali. Quest'ultimo è infatti strategico ma non può oscurare i media tradizionali”. Lo afferma Francesco Pelosi, Suntimes, a margine della diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, il principale evento in Italia dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale, organizzato da Comunicazione Italiana e svoltosi a Milano il 6 giugno 2024.