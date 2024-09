Lo sviluppo dell’agricoltura passa necessariamente per la digitalizzazione e la sua ultima declinazione, cioè l’Intelligenza Artificiale, in grado di garantire quella trasformazione tecnologica necessaria al settore che comunque non vuole perdere l’incidenza del fattore umano. Sono stati questi i temi del Forum Enpaia 2024 tenutosi a Villa Aurelia a Roma.