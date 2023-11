“Questo evento è stato una scommessa non era per nulla scontato il ritorno in presenza. Ci ha fatto piacere dare valore alle oltre 2000 persone che ci hanno raggiunti in questa location straordinaria”. Lo ha detto, Fabrizio Cataldi, Founder di Comunicazione Italiana, a margine del Welfare & Sustainability Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.