Forum risorse umane, Gadda (Quint): “Dati che misurano potenziale aiutano nella selezione”

“Stiamo lavorando utilizzando degli strumenti di nuova generazione per innovare il talent management. Crediamo che oggi ci sia la possibilità concreta di rivoluzionare i people analytics reinterpretando politiche e best practice convenzionali ed applicandole a tutti i livelli dell’organizzazione grazie all’intelligenza artificiale. Poter disporre di dati accurati e validati su tratti di personalità, competenze, potenziali e fattori motivazionali, e dunque dati che misurano il potenziale, può essere di grande aiuto per chi si occupa di hr, di selezione, di onboarding, di sviluppo o di succession planning”. Lo ha detto Carloandrea Gadda, partner Quint, intervenendo a Milano al Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana 2024, l’appuntamento annuale che mette a confronto i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane, sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica. Tema della XVI edizione l’‘Integrability’.