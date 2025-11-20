circle x black
Forum risorse umane, Palermo (Pluxee), 'particolarmente attenti a engagement persone'

20 novembre 2025 | 14.35
Redazione Adnkronos
1 minuti

"Siamo lieti di essere ancora una volta Main Partner dell'Hr Forum. Questa è un'edizione particolarmente interessante, che ha visto un focus su temi rilevanti, come l'attenzione alla persona e la cultura aziendale. Si è parlato tanto anche di cointelligenza, ovvero la capacità delle organizzazioni di creare valore aggiunto dalla connessione armoniosa tra la cura della persona, le competenze, il digitale digitale e le tecnologie. Questa dimensione la sentiamo particolarmente vicina a Pluxee, perché al nostro interno lavoriamo molto sul clima aziendale, sull'engagement delle persone e lo facciamo per rafforzare  una cultura aziendale positiva e virtuosa che possa fungere da collante all'interno dell'organizzazione e come spinta per l'innovazione delle nostre soluzioni per i clienti". È quanto affermato da Tommaso Palermo, Managing Director di Pluxee, intervenendo alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento  in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.

