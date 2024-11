Forum risorse umane, Perugia (goFLUENT): “Difficoltà linguistiche limitano performance individuali e di team”

“La comunicazione è la chiave di ogni processo aziendale e le difficoltà linguistiche rappresentano un ‘rumore’ che limita le performance individuali e di team, generando inefficienze e aumentando i costi interni. Eliminare questo ostacolo significa creare un impatto diretto sul mondo in cui le persone collaborano, prendono decisioni e si connettono a livello globale. In goFLUENT lo facciamo con un approccio disruptive e formativo alla formazione, integrando l’apprendimento con il flow of work”. Così Daniel Perugia, sales director Italia di goFLUENT, è intervenuto al Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana 2024, che anche quest’anno ha messo a confronto, a Milano, i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane, sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica. Tema della XVI edizione l’‘Integrability’ che unisce soluzioni tradizionali e approcci innovativi alla gestione delle hr.