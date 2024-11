Forum risorse umane, Scarapicchia (Busuu): “Grazie ad AI aiutiamo a rafforzare speaking confidence dipendenti aziendali”

“Nel nostro campo, che è quello della formazione linguistica aziendale, l’innovazione è diventata fondamentale. Lo stiamo facendo soprattutto con l'intelligenza artificiale. Il che significa che lavoriamo per aumentare la fiducia in sé stessi quando si impara una nuova lingua. Da questo punto di vista l’AI aiuta a rafforzare la speaking confidence nei dipendenti delle aziende”. Lo ha dichiarato Lucrezia Scarapicchia, Head of B2B Sales Southern Europe di Busuu, a Milano, intervenendo alla XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, l’appuntamento annuale per i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane. Tema del 2024 ‘Integrability’, l’insieme delle pratiche della gestione del personale, le novità relative alla digitalizzazione e le evoluzioni nel mondo del lavoro.