Forum risorse umane, Scarcello (Rome Business School): “Ai porta cambio di paradigma nel lavoro: da ‘skill for life’ a 'lifelong learning’”

“Quando si parla di intelligenza artificiale e mondo del lavoro bisogna innanzitutto capire il landscape di quest'ultimo: stiamo andando verso una direzione in cui c’è una riduzione della durata delle skills, il World economic forum parla di competenze che valgono per cinque anni. Si sta quindi passando ad un paradigma di 'lifelong learning’, quando prima vigeva lo ‘skill for life’”. Con queste parole Massimo Scarcello, associate dean della Rome Business School, è intervenuto, a Milano, in occasione della serata inaugurale della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, appuntamento che anche per il 2024 ha visto i professionisti del settore confrontarsi sulle sfide e le opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione.