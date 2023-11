“CleverConnect supporta le aziende in una delle principali sfide per l’HR ossia quella di trovare i migliori candidati sul mercato in un contesto di scarsità di talenti e di competenze”. Lo ha detto Elisa Terraneo, Marketing & Communication Manager South Europe di CleverConnect srl, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.