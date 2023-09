Forum Sostenibilità, Antoniotti (Grant Thornton): “Obiettivi di sostenibilità si raggiungono grazie ad innovazione”

“Noi di Grant Thornton crediamo che gli obiettivi di sostenibilità non si possono raggiungere senza portare all’interno dell’organizzazione una forte innovazione che va sui processi e sulle persone. Tutto questo, però, non può non prescindere dalla tecnologia. Noi identifichiamo, per questo, delle azioni che all’interno di un percorso conducono ad un obiettivo e cerchiamo di realizzare le innovazioni al nostro interno per poi offrirle ai clienti”. Lo ha detto l’Head of Technology and Innovation di Grant Thornton, Roberto Antoniotti, a margine della prima giornata della settima edizione del Forum Sostenibilità, organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi a Roma nel Palazzo dell’Informazione.