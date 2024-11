Forum Space&Blue, Marsiaj (Confindustria): “Settore aerospaziale in crescita in Europa”

"Contrariamente a ciò che succede ad altri settori, quello aerospaziale è in crescita in tutta Europa. Nei prossimi anni si prospetta una crescita del 15-20% all’anno”. Sono le parole di Giorgio Marsiaj, delegato di Confindustria per l’Aerospazio, in occasione del Forum Space&Blue, giunto alla seconda edizione e in svolgimento a Roma. L’integrazione dell’Economia del Mare con quella dello Spazio, combinata con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, può infatti generare nuove opportunità economiche, creare valore aggiunto per il Sistema Paese e rafforzare il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro.