Forum Space&Blue, onorevole Mascaretti: “L’Italia ha un suo ruolo importante nel settore aerospaziale”

“Alcuni importanti imprenditori americani hanno aperto l’economia dello spazio alle orbite basse. L’Italia ha già un suo ruolo importante in questo settore e vogliamo sostenerlo”. Così l’on. Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla Space Economy, in occasione del Forum Space&Blue, giunto alla seconda edizione e in svolgimento a Roma. L’integrazione dell’Economia del Mare con quella dello Spazio, combinata con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, può infatti generare nuove opportunità economiche, creare valore aggiunto per il Sistema Paese e rafforzare il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro.