Forum Space&Blue, Valente (Asi): “Strumenti per monitoraggio e telecomunicazioni sono asset fondamentali per supporto space economy”

“Dal lato spazio, gli strumenti che abbiamo a disposizione per il monitoraggio e per le telecomunicazioni rappresentano degli asset fondamentali per poter consentire lo sviluppo di nuove soluzioni, il supporto all'economia del mare e contestualmente il supporto anche all'economia dello spazio, la cosiddetta space economy”. Lo afferma Teodoro Valente, presidente Agenzia Spaziale Italiana, sull’importanza per l’Italia di una connessione più forte tra l’economia dello spazio e quella del mare, intervenendo in occasione del Forum Space&Blue, giunto alla seconda edizione e in svolgimento a Roma. L’appuntamento è dedicato alla rilevanza strategica dell’Economia dello Spazio e dell’Economia del Mare, la cui integrazione, combinata con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, può generare nuove opportunità economiche, creare valore aggiunto per il Sistema Paese e rafforzare il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro.