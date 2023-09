Fotovoltaico residenziale: perché ora è molto più conveniente?

Il crollo dei prezzi del fotovoltaico sta rendendo questa soluzione molto conveniente, più di quando si disponeva dello sconto immediato in fattura del 50%. Un insieme di fattori concomitanti stanno permettendo a molte famiglie un accesso più facile all’energia solare.

Da quando lo sconto in fattura è terminato il mercato dei pannelli solari ha reagito con un’importante riduzione dei prezzi per i proprietari di case. Un impianto fotovoltaico chiavi in mano, funzionante e connesso alla rete, oggi costa oltre il 40% in meno rispetto ai primi mesi del 2023.

Quindi anche se lo sconto in fattura al 50% non è più disponibile i prezzi sono crollati del 40%, ma a questo si aggiungono ulteriori vantaggi. Ad esempio, puoi comunque usufruire della detrazione fiscale del 50%, i lavori vengono eseguiti meglio e conclusi più velocemente.

Perché i prezzi sono calati rispetto ai primi mesi del 2023

La flessione della richiesta di impianti ha spinto il mercato fotovoltaico a adeguare i prezzi. Per quale motivo la domanda di impianti residenziali è calata? Soprattutto per il fatto che il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha definitivamente eliminato lo sconto in fattura.

Di conseguenza finì la possibilità di dimezzare subito il costo complessivo del sistema solare. Questa brusca frenata nelle agevolazioni ha spinto molti a sospendere l’idea di questo progetto.

Come è naturale che accada, le aziende e i produttori di componenti sono diventati sempre più competitivi e sono riusciti a tagliare in modo drastico i loro prezzi. Ad esempio, alcune aziende installatrici, che durante lo sconto in fattura proponevano un fotovoltaico da 6 kW con accumulo a circa 30 mila euro, ora sono passati a 16-17 mila euro.

Quindi è vero che non si può tagliare a metà il costo di questo investimento, ma è anche vero che a livello di liquidità il calo così forte del prezzo può essere praticamente equiparato alla vecchia cessione del credito. Quindi in realtà questa situazione lo rende più conveniente rispetto a prima. Perché?

Oltre al fatto che i prezzi sono scesi del 40% potresti aggiungere sempre la detrazione fiscale del 50%.

La detrazione fiscale al 50% è ancora applicabile

Non bisogna confondere lo sconto in fattura legato alla cessione del credito con la detrazione fiscale al 50%. Con lo sconto immediato in fattura potevi subito cedere un credito del 50% relativo all’acquisto del fotovoltaico e di conseguenza pagare metà dell’importo previsto nel preventivo.

Cancellata questa misura è comunque rimasta in piedi la detrazione fiscale al 50%. Verissimo che ci vogliono 10 quote annuali di pari importo, ma comunque è possibile recuperare la metà di ciò che si è speso.

Quindi, tornando all’esempio precedente, se acquisto 6 kW di fotovoltaico con accumulo, compresa di installazione, a 17 mila euro, grazie a questa detrazione se ho le condizioni utili posso recuperarmene 8 mila.

Se faccio un confronto tra quello che avrei potuto spendere durante l’applicazione dello sconto in fattura, sui 15 mila euro (la metà di 30 mila), e le condizioni attuali, sugli 8 mila euro, la differenza è piuttosto evidente. Ora gli impianti solari per casa da questo punto di vista sono decisamente più vantaggiosi, è innegabile.

Bisogna ricordarsi che la detrazione con questa percentuale, al 50%, non è disponibile per sempre, anzi. Quindi è saggio approfittarne finché è disponibile.

Ma c’è dell’altro, e riguarda l’operatività degli installatori.

Installatori specializzati più disponibili

La carenza degli operai specializzati ai tempi del Superbonus è stato un incubo che hanno vissuto in molti. Un utente ci ha riferito che è riuscito ad installarsi il proprio impianto dopo un anno, proprio a causa del fatto che i tecnici specializzati erano tutti occupati.

Ora, essendo meno oberati di lavoro, gli installatori sono più accurati e più veloci. Inoltre, sono molto più interessati a venire incontro alle esigenze dei propri clienti. Questo è talmente evidente al punto che diverse società riescono a consegnare i lavori entro 60 giorni. Davvero nessun paragone rispetto all’anno scorso.

In conclusione, questo è il momento migliore per pensare al fotovoltaico per casa. I prezzi degli impianti chiavi in mano sono calati di quasi la metà, puoi applicare ancora la detrazione al 50% e gli installatori sono in grado di chiudere i lavori con più accuratezza e rapidità.

