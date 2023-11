Fs, i ‘Cantieri parlanti’ si aprono al Tronco Piemonte del Terzo Valico

Prosegue il progetto con cui il Gruppo Fs Italiane racconta le opere in via di realizzazione con le risorse del Pnrr e non solo

Prosegue il progetto Cantieri Parlanti, con cui il Gruppo Fs Italiane racconta i cantieri delle opere in via di realizzazione con le risorse del Pnrr e non solo. In occasione della visita del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, accompagnato dal Commissario straordinario dell’opera, Calogero Mauceri e dai rappresentanti delle istituzioni locali, sono stati aperti quelli Tronco Piemonte del Terzo Valico dei Giovi. I cantieri diventano così hub di comunicazione e aggregazione, spazi informativi facilmente identificabili attraverso il claim ‘L’Italia del futuro è in corso’ che si aprono agli stakeholder e ai cittadini per raccontare lo stato di avanzamento dei lavori, condividere obiettivi e criticità.

I cantieri comunicano anche attraverso il web con un sito dedicato alle opere strategiche del Paese da cui è possibile seguire live le attività. Cantieri Parlanti è un progetto ideato e realizzato dal Gruppo Fs (con le società Rfi e Italferr), in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Commissari Straordinari di Governo e le imprese coinvolte nei lavori.