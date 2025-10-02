circle x black
Fuori Festival e Michele Rillo di iliad: strategia tra valore ed educazione STEM

02 ottobre 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
Michele Rillo, Chief of Staff and External Affairs Director di iliad, racconta l'approccio dell'azienda alla comunicazione integrata. Focus su IliadShip, il progetto di borse di studio e mentorship per avvicinare i giovani alle materie scientifiche, nato per colmare il gap Italia-Europa nelle competenze STEM. E ancora, l'impegno concreto contro le truffe telefoniche: l'esposto in procura a Milano dopo aver raccolto le prove di una truffa ai danni dei consumatori. Temi che saranno approfonditi al prossimo Brand Journalism Festival dell’11 Novembre a Roma.

