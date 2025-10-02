Fuori Festival e Michele Rillo di iliad: strategia tra valore ed educazione STEM

Michele Rillo, Chief of Staff and External Affairs Director di iliad, racconta l'approccio dell'azienda alla comunicazione integrata. Focus su IliadShip, il progetto di borse di studio e mentorship per avvicinare i giovani alle materie scientifiche, nato per colmare il gap Italia-Europa nelle competenze STEM. E ancora, l'impegno concreto contro le truffe telefoniche: l'esposto in procura a Milano dopo aver raccolto le prove di una truffa ai danni dei consumatori. Temi che saranno approfonditi al prossimo Brand Journalism Festival dell’11 Novembre a Roma.