Bilaterale in corso a Stresa tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, presidente di turno del G7 finanziario, e il segretario Usa al Tesoro Janet Yellen. Sul Tavolo del G7 che apre i battenti domani il tema del sostegno all’Ucraina con il pressing Usa per l’uso di tutti gli asset russi congelati in Occidente.