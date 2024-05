G7, Ly Company - Aqualy firma l'acqua destinata agli incontri con focus su sostenibilità

Ly Company - Aqualy è partner della Presidenza Italiana del G7 per la fornitura dell’acqua durante gli incontri del G7 Italia a partire dall’evento di Torino del 28 aprile. Il prestigioso Forum intergovernativo, che riunisce sette dei Paesi più economicamente avanzati del pianeta, prevede 20 incontri in cui Aqualy sarà presente con la sua linea di acqua confezionata in brick realizzato con l’83% di materie prime rinnovabili e provenienti da fonti gestite responsabilmente certificate Fsc e Bonsucro. Oltre all’acqua, Ly Company fornirà dei cestini posizionati nei luoghi delle riunioni dove le confezioni saranno raccolte una volta utilizzate e, grazie alla partnership con Lucart Group, verranno riciclate.

Nasceranno così nuovi prodotti di carta riciclata e, grazie al recupero della frazione di plastica e alluminio delle confezioni, saranno realizzati altri oggetti a base plastica come i dispenser per la carta riciclata, pallet, fioriere, arredo urbano etc. Un progetto di economia circolare che parte dal contenitore dell’acqua e, grazie al riciclo, si trasforma in altri prodotti.

"Riteniamo che la fornitura di acqua per un evento così importante come il G7 e il progetto di economia circolare ad esso legato rappresentino un importante benchmark per la gestione di eventi di questa portata", commenta Christian Creat, Ceo di Ly Company Italia. "La confezione in cartone presenta un impatto climatico ridotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione con materiali rinnovabili e certificati fino al post consumo grazie a partnership come quella con Lucart per il suo corretto riciclo. I brand devono essere veicoli di valore e questo progetto rappresenta per il nostro gruppo il modello virtuoso che vogliamo trasmettere".

Ly Company Italia - Aqualy è un’azienda italiana fondata nel 2019 nell’Appenino tosco romagnolo, specializzata nella produzione e distribuzione di acqua di alta qualità in confezioni di cartone che hanno un basso impatto climatico lungo tutto il ciclo di vita grazie alla loro composizione.

Nel 2021 grazie alla fusione con Ly Company Water Group, con sede a Malaga, inizia il percorso che porta il gruppo a diventare una multinazionale con stabilimenti in 3 continenti nel 2022. Nel 2023, Ly Company Italia ha ottenuto la certificazione B Corp, diventando parte attiva di una comunità globale di aziende che utilizzano il business come forza positiva.

Nel 2024 il Financial Times la inserisce al 33’ posto tra le 1000 aziende con la maggior crescita in Europa e nello stesso anno fonda la Fondazione 'Ly company agua y vida' impegnata in progetti locali e nella costruzione di un orfanotrofio in Repubblica Dominicana.