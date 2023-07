Gallucci (Orsa Taxi): "A breve nuovo incontro, Salvini impegnato a discutere decreti 2019"

"Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ci ha assicurato che a breve ci avrebbe riconvocato e si è impegnato a discutere dei decreti attuativi del 2019 per poi attuarli". Ad affermarlo all'Adnkronos è il segretario nazionale di Orsa Taxi, Rosario Gallucci al termine dell'incontro al Mit con il ministro. "Salvini si è dimostrato disponibile e ha affermato che non è come il Governo Draghi questo Governo mantiene la parola data", spiega ancora Gallucci.

"Sulle licenze - sottolinea Gallucci - ovviamente abbiamo ribadito che visto che spetta ai Comuni decidere, bisogna affrontare il tema con le realtà locali. Milano ha delle esigenze, Roma ne ha altre e a Napoli ci sono problemi di viabilità: siamo già in sovrannumero a Napoli e quindi non c'è necessità di doppia guida, nuove licenze o stagionali. Nella città partenopea serve solo la velocità commerciale per poter competere con le esigenze degli utenti".

Domani, rileva il sindacalista, "Salvini incontrerà le Ncc e poi incontrerà Anci per poi definire le esigenze delle città". Poi, osserva Gallucci, bisognerà capire che cosa intenderà per regolamentare le app: "Noi siamo per la loro uscita. Le app tecnologiche fanno dumping, non rispettano le tariffe amministrate e non pagano le tasse in Italia. Noi abbiamo fiducia che il tutto venga recepito dal ministro. Stiamo parlando con un ministro che è propenso a queste cose, sul fatto ad esempio che le tasse devono essere pagate in Italia".