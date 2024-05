GDO, Silvestri (Lidl): "Bilancio di impatto perché siamo una realtà in crescita”

“Questo è il terzo bilancio di impatto socio-economico di Lidl in Italia e la volontà di redigerlo nasce dalla consapevolezza di essere una realtà che nel corso degli anni è cresciuta, si è consolidata e vuole crescere ancora ancora di più. E’ importante per noi parlare di quanto anche una multinazionale possa avere una ricaduta positiva nell'economia di un Paese”. Così Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, a margine dell’evento, svoltosi presso la Glass House di Villa Necchi Campiglio a Milano, durante il quale l’insegna della Gdo ha presentato il suo ‘Bilancio di impatto socio-economico’, realizzato da The European House - Ambrosetti, primo think tank privato italiano.