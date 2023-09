Gentiloni: "Ue riconoscerà lavoro governo su Ita"

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni confida che la Commissione Europea riconosca "l'importanza" del lavoro fatto dal governo italiano per trovare una soluzione all'"antica questione" di Alitalia, portando Ita, la società rinata dalle ceneri dell'ex compagnia di bandiera, nell'orbita della tedesca Lufthansa. Lo dice lo stesso Gentiloni, a Bruxelles a margine di una conferenza stampa, pur ricordando che il dossier non rientra nel suo portafoglio (è competenza della Concorrenza, ora temporaneamente affidata al belga Didier Reynders). In ogni caso, l’ex premier assicura che se ne occuperà, nell’ambito del lavoro “collegiale” della Commissione, perché è una questione che gli “sta a cuore”. L’acquisto di una quota di Ita da parte di Lufthansa deve passare al vaglio dell’Antitrust Ue, ma l’operazione non è stata ancora notificata a Bruxelles dalle due società.