Gic 2024, Perego (Imer): “In esposizione Speedcast 5.0, Booster 50 e il premiato Gerris 800”

“I nostri prodotti spaziano in maniera ampia dal pompaggio e alla distribuzione del calcestruzzo alle macchine per la piccola edilizia da cantiere fino alle macchine per il sollevamento e il movimento terra. In questa fiera portiamo lo Speedcast 5.0, una macchina per il trasporto e la diffusione del calcestruzzo, il Booster 50 e il vincitore del premio per l’innovazione tecnologica dello scorso Gic, il nostro Gerris 800”. Sono le parole di Giacomo Roberto Perego, responsabile marketing divisione concrete Gruppo Imer, in occasione della prima delle tre giornate del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo, la principale mostra-convegno a livello europeo espressamente dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti. Organizzata da Mediapoint & Exhibitions, la manifestazione è in programma fino al 20 aprile 2024 al Piacenza Expo.

