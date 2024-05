Gic 2024, Sciandra (Aeronautica Militare): "Onorati di essere presenti a questa manifestazione"

Il Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, ha visto la presenza dell'Aeronautica Militare. Mario Sciandra, Brigadiere Generale dell’Aeronautica Militare, ha così spiegato la loro costante partecipazione alla kermesse: “Siamo orgogliosi e onorati di essere presenti a queste edizioni ed è particolarmente importante che un'istituzione pubblica come l'Aeronautica, che utilizza molto il calcestruzzo e in genere gli inerti, sia presente in manifestazioni del genere. Sono stato particolarmente fiero di ritirare il premio perché vuol dire che la nazione si rende conto che noi ci siamo nei momenti di difficoltà” ha concluso il Brigadiere Generale.